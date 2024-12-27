В деле против бывшего министра Башкирии Александра Клебанова появились соучастники

В судебных документах утверждается, что Клебанов, будучи на свободе, чтобы избежать уголовной ответственности, может скрыться от следствия и суда, координировать свои действия с неустановленными соучастниками преступления и свидетелями для создания ложных доказательств своей невиновности, а затем продолжать заниматься преступной деятельностью.