В деле против бывшего министра Башкирии Александра Клебанова появились соучастники

Следственный комитет России выясняет личности соучастников преступления бывшего главы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова. Об этом сообщили «РИА Новости».
В судебных документах утверждается, что Клебанов, будучи на свободе, чтобы избежать уголовной ответственности, может скрыться от следствия и суда, координировать свои действия с неустановленными соучастниками преступления и свидетелями для создания ложных доказательств своей невиновности, а затем продолжать заниматься преступной деятельностью.
Напомним, этой весной, 7 мая, Александра Клебанова уволили с поста и задержали сотрудники силового ведомства. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В начале октября он дал признательные показания. Недавно бывшему министру предъявили окончательные обвинения.
А в конце сентября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 млн рублей. Известно, Клебанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал изобличающие показания на Марзаева о получении тем взятки.
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