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Омская область переходит на пятилетнее обновление автопарка спецтехники

Программа стартует с 1 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что с 1 января 2025 года в регионе стартует программа по пятилетнему обновлению автопарка спецтехники.

«Омскавтодор» и районные ДРСУ получили сегодня от правительства новую дорожную технику. Всего было передано 17 машин, еще 5 обещают доставить до конца 2024 года. На эти цели из областного бюджета выделили более 140 млн рублей.

Помимо этого, с 1 января 2025 года власти будут выделять 300 млн рублей на приобретение новой спецтехники. Согласно новой программе, 150 млн направят на обновление городской техники, а на оставшиеся средства обновят автопарки районов.