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В Перми на парковке ТРЦ «Планета» приставы арестовали за долги несколько иномарок

Жители Пермского края лишились автомобилей из-за непогашенных задолженностей.

Источник: ГУФССП России по Пермскому краю

В Перми под Новый год сразу несколько жителей региона лишились своих автомобилей из-за непогашенных задолженностей. Судебные приставы провели рейд на парковке ТРЦ «Планета».

Регулярная акция краевого ГУ ФССП «Мобильный пристав» позволила установить транспортные средства, принадлежащие должникам.

Судебные приставы на месте взыскали более 130 тыс. руб. с владельца автомобиля BMW. У должника была совокупная задолженность по оплате налогов и микрокредитов.

Сотрудники краевого надзорного органа также арестовали несколько дорогостоящих транспортных средств, среди которых были MITSUBISHI и KIA. Часть автомобилей находились в розыске у приставов Нытвенского округа.