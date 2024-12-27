Компания в КНР создала четырехногого робота для миссий на пересеченной местности

ПЕКИН, 27 декабря. /ТАСС/. Компания из города Ханчжоу (административный центр восточной китайской провинции Чжэцзян) создала четырехногого робота B2-W на колесах, который предназначен для выполнения различных миссий, в том числе на пересеченной местности. Об этом сообщила газета Global Times.
Издание не приводит название организации, которая сконструировала указанную новинку. Утверждается, что «робот-собака» способен выполнять прыжки с высоты 2,8 м и переносить грузы весом до 40 кг.
Предполагается, что уже в ближайшее время эта разработка получит широкое распространение. В частности, она подходит для патрулирования объектов и проведения поисково-спасательных операций. B2-W отличается устойчивостью и маневренностью, может без труда преодолевать препятствия высотой до 40 см.
Как сообщила газета, одна аналогичная четвероногая машина в текущем году была введена в эксплуатацию в южной части пекинского третьего автомобильного кольца. Она используется для инспектирования подземного кабельного тоннеля и оснащена роботизированной рукой с инфракрасной камерой высокой четкости.
Предполагается, что B2-W поможет снизить трудозатраты и риски в сфере логистики, повысить эффективность и безопасность выполнения сложных задач в области транспорта. Как отмечается, этот робот вполне подходит для правоохранительной деятельности.