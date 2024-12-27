Компания в КНР создала четырехногого робота для миссий на пересеченной местности

Предполагается, что уже в ближайшее время эта разработка получит широкое распространение. В частности, она подходит для патрулирования объектов и проведения поисково-спасательных операций. B2-W отличается устойчивостью и маневренностью, может без труда преодолевать препятствия высотой до 40 см.