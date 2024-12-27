Смертность на дорогах Ростовской области сократилась на 2% с начала 2024 года

В Ростовской области зафиксировали снижение всех показателей аварийности. Итоговые цифры за январь — ноябрь 2024 года были озвучены на пресс-конференции, посвященной ситуации на дорогах в зимний период.
— Нарастающий итог за 11 месяцев указывает на то, что по сравнению с таким же периодом прошлого года количество погибших в ДТП снизилось на 2%, а число раненых — на 0,3%, при незначительном увеличении аварий на 0,4%, — рассказала первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.
По словам замминистра, аварии на дорогах чаще всего, в 88,9% случаев, происходят из-за нарушения правил дорожного движения. На 45,7% выросло число погибших в ДТП с участием водителей без прав, на 43,8% больше людей скончались из-за водителей с признаками опьянения. Эти происшествия унесли жизни 133 человек.
Начальник управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области Олег Богун объяснил статистику аварий увеличением трафика на дорогах.
Инна Володина добавила, что в регионе ведется профилактика для улучшения дорожной ситуации. В частности, около 52 км проезжей части оборудовали освещением, еще на 35 участках протяженностью 17 км создали системы разделения встречных транспортных потоков. Кроме этого, было установлено 20 комплексов фото- и видеофиксации.
Во время работ по содержанию дорог заменили около 10,5 тысячи дорожных знаков, а также установили больше 32 тысяч метров барьерного ограждения и 11 тысяч сигнальных столбиков. Устранили 270 тысяч кв. метров дефектов покрытия, а разметку нанесли на всей сети региональных дорог общей протяженностью 7 тысяч км.
Зимой для расчистки трасс планируют привлечь 569 единиц специальной техники, в том числе 284 комбинированных дорожных машины, 78 автогрейдеров, 32 роторных снегоочистителя, 86 погрузчиков, 89 бульдозеров и тракторов. Заготовлено более 180 тысяч тонн противогололедных материалов.