Смертность на дорогах Ростовской области сократилась на 2% с начала 2024 года

— Нарастающий итог за 11 месяцев указывает на то, что по сравнению с таким же периодом прошлого года количество погибших в ДТП снизилось на 2%, а число раненых — на 0,3%, при незначительном увеличении аварий на 0,4%, — рассказала первый заместитель министра транспорта Ростовской области Инна Володина.