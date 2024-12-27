Госстандарт Беларуси запретил продавать популярную кабачковую икру из России

В сообщении сказано, что речь идет про икру из обжаренных кабачков от бренда «Угощения Славянки» (ООО «Вкусный продукт», Москва"). В Госстандарте обратили внимание на то, что в икре превышено содержание допустимого уровня нитратов в 2,3 раза, то есть вместо не более 400 мг/кг нитратов обнаружено 901 мг/кг. Указанную кабачковую икру запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 27 декабря 2024 года.