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Госстандарт Беларуси запретил продавать популярную кабачковую икру из России

Популярную российскую кабачковую икру запретили продавать в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил продавать популярную кабачковую икру из России. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

В сообщении сказано, что речь идет про икру из обжаренных кабачков от бренда «Угощения Славянки» (ООО «Вкусный продукт», Москва"). В Госстандарте обратили внимание на то, что в икре превышено содержание допустимого уровня нитратов в 2,3 раза, то есть вместо не более 400 мг/кг нитратов обнаружено 901 мг/кг. Указанную кабачковую икру запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 27 декабря 2024 года.

Госстандарт Беларуси запретил продавать популярную кабачковую икру из России. Фото: danger.gskp.by.

Ранее Госстандарт запретил в Беларуси два вида популярных шоколадных яиц из России.

Кроме того, в Беларуси кишечную палочку нашли в популярных смесях Gusto и «Живи здорово».

Тем временем Белгидромет дал прогноз погоды на новогоднюю ночь 2025 в Беларуси.