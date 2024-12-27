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Четыре населенных пункта в Крыму остались без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек — РИА Новости Крым. В четырех населенных пунктах Бахчисарайского района отсутствует электричество. Об этом сообщает «Крымэнерго».

«Аварийное отключение в Бахчисарайском районе в населенных пунктах Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное», — говорится в сообщении.

По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электричество планируют в течение трех часов.

Накануне в «Крымэнерго» предупредили, что более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях.

В крымском главке МЧС России сообщали, что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.

ЖКХ