Четыре населенных пункта в Крыму остались без света

«Аварийное отключение в Бахчисарайском районе в населенных пунктах Вилино, Береговое, Песчаное, Табачное», — говорится в сообщении.
По информации предприятия, на месте работает аварийная бригада. Восстановить электричество планируют в течение трех часов.
Накануне в «Крымэнерго» предупредили, что более 20 улиц Симферополя в пятницу останутся без света из-за ремонта на сетях.
В крымском главке МЧС России сообщали, что в пятницу, 27 декабря, на полуострове ожидается сильный снег, туман и гололед, объявлено штормовое предупреждение.