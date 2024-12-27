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Увлекающегося каратэ депутата задержали в Туймазах из-за подозрений в домогательствах к девочке

В Башкирии депутата-каратиста подозревают в домогательствах к школьнице.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Туймазы задержали депутата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

У мужчины есть своя академии единоборств под названием «Самурай», в ней он работает тренером. Согласно предварительным данным, депутата задержали за домогательства к девочке-ученице.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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