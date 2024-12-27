Увлекающегося каратэ депутата задержали в Туймазах из-за подозрений в домогательствах к девочке

В башкирском городе Туймазы задержали депутата. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
У мужчины есть своя академии единоборств под названием «Самурай», в ней он работает тренером. Согласно предварительным данным, депутата задержали за домогательства к девочке-ученице.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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