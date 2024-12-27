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Челябинцы могут получить фальшивые счета за электричество

Клиентов «Уралэнергосбыта» предупредили о фишинговой атаке.

Источник: Комсомольская правда

«Уралэнергосбыт» предупредил челябинцев о взломе онлайн-сервисов. Клиентов компании теперь способны атаковать мошенники.

Аферисты могут позвонить, прислать письма и сообщения с просьбой оплатить счет за электроэнергию. К сообщениям мошенники прикрепляют ссылки и реквизиты для перевода денег.

— Пожалуйста, не оплачивайте счета по ссылкам и направленным реквизитам до получения от нас официального подтверждения о возобновлении нормальной работы сервисов, — обратились к клиентам в «Уралэнергосбыте».

Чтобы не сообщить свои данные и не выслать деньги кому попало, горожан просят платить за электричество только через банковские офисы, личные кабинеты банков и их официальные мобильные приложения.

ЖКХ