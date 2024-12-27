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Калининградцы перечислили главные новогодние раздражители

В топе фейерверки и надоедливые ТВ-шоу.

Калининградцы признались в том, что в новогоднюю ночь им портят настроение громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на свежий опрос.

Салюты, которые бахают всю ночь до утра, ругали 19% респондентов, а это почти каждый пятый горожанин. 10% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 9% раздражаются при виде пьяных лиц вокруг.

Остальные вообще либо не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года, либо бесятся от необходимости сидеть за столом или покупать продукты по диким ценам.

А вот 1% страдает от одиночества в праздник.

29% сказали, что их ничто не раздражает и они праздник любят.