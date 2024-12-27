В Иркутской области открыли горячую линию для работников бюджетных организаций

Ответы на свои вопросы работники бюджетах организаций теперь могут получать быстрее. По поручению губернатора Иркутской области в регионе создана специальная горячая линия, на которой круглосуточно будут отвечать на волнующие сотрудников вопросы.
— Поступает большое количество вопросов по заработной плате работникам бюджетной сферы: о правильности начисления, порядке и сроках выплаты зарплаты, размерах стимулирующей части, об индексации размеров должностных окладов, поэтому и поручил организовать горячую линию, — рассказал Игорь Кобзев.
Как сообщили в правительстве Иркутской области, работать линия будет на базе Единого контакт-центра Правительства. Операторы будут отвечать на звонки, консультировать, а в случае необходимости свяжут с представителями профильных ведомств. Все обращения будут проанализированы, а ответы самые частые вопросы дадут министры во время прямых эфиров в соц. сетях.
Номер для звонков — 122, пункт голосового меню — 6. Звонок бесплатный.