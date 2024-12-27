В Иркутской области открыли горячую линию для работников бюджетных организаций

Как сообщили в правительстве Иркутской области, работать линия будет на базе Единого контакт-центра Правительства. Операторы будут отвечать на звонки, консультировать, а в случае необходимости свяжут с представителями профильных ведомств. Все обращения будут проанализированы, а ответы самые частые вопросы дадут министры во время прямых эфиров в соц. сетях.