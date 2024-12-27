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Учёные разрабатывают составы для удаления мазута на Кубани

Специалисты стремятся найти наиболее эффективное решение для очистки загрязнённого песка и животных. В ходе исследований они тестируют различные растворители жиров.

Источник: ТАСС

Доктор химических наук и руководитель лаборатории Московского государственного университета Ирина Перминова рассказала о работе над созданием составов для удаления мазута на территории Краснодарского края.

Сейчас учёные сотрудничают с Институтом углехимии, который предоставляет рекомендации по использованию определённых марок бурого угля и методов удаления мазута с помощью перегретого пара.

Лаборатории в Анапе и Москве объединили усилия для ускорения процесса поиска решения, уточнили в пресс-службе краевого оперштаба.

экология