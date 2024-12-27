Учёные разрабатывают составы для удаления мазута на Кубани

Доктор химических наук и руководитель лаборатории Московского государственного университета Ирина Перминова рассказала о работе над созданием составов для удаления мазута на территории Краснодарского края.
Сейчас учёные сотрудничают с Институтом углехимии, который предоставляет рекомендации по использованию определённых марок бурого угля и методов удаления мазута с помощью перегретого пара.
Лаборатории в Анапе и Москве объединили усилия для ускорения процесса поиска решения, уточнили в пресс-службе краевого оперштаба.