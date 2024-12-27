В самарском аэропорту опровергли сообщения о закрытии неба над городом

«Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в пресс-службе, не уточнив подробности.
Сегодня с 6 утра временно закрыли аэропорт в Казани. Из-за этого рейсы на прилет и вылет задерживаются. В Росавиации пояснили, что воздушное пространство было закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, сообщалось, что из-за возможных угроз атаки беспилотников план «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы, Саратова, Волгограда и Астрахани. Были задержаны рейсы на вылет и на прилет.