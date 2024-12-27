Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В самарском аэропорту опровергли сообщения о закрытии неба над городом

САМАРА, 27 декабря, ФедералПресс. В пятницу утром в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация об ограничениях в работе аэропорта Самары. Однако это не подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

«Аэропорт Курумоч работает без ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в пресс-службе, не уточнив подробности.

Сегодня с 6 утра временно закрыли аэропорт в Казани. Из-за этого рейсы на прилет и вылет задерживаются. В Росавиации пояснили, что воздушное пространство было закрыто для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Кроме того, сообщалось, что из-за возможных угроз атаки беспилотников план «Ковер» ввели в аэропортах Грозного, Махачкалы, Саратова, Волгограда и Астрахани. Были задержаны рейсы на вылет и на прилет.