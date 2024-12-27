Омские аграрии уже вовсю готовятся к посевной кампании 2025 года

Несмотря на то, что в этом году аграриям мешала изменчивая погода, валовый сбор зерна составил более 4 млн тонн — это лучший показатель за несколько десятков лет. Глава региона также отметил, что самообеспеченность по основным видам сельхозпродукции у региона более 100%.