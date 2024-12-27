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Омские аграрии уже вовсю готовятся к посевной кампании 2025 года

Хлеборобы занимаются подготовкой техники и заключением соглашений на поставку удобрений.

Источник: Комсомольская правда

Виталий Хоценко доложил о предварительных итогах посевной кампании 2024 года. По словам губернатора, омские хлеборобы в этом году достигли небывалого успеха и уже вовсю готовятся к предстоящим полевым работам.

Несмотря на то, что в этом году аграриям мешала изменчивая погода, валовый сбор зерна составил более 4 млн тонн — это лучший показатель за несколько десятков лет. Глава региона также отметил, что самообеспеченность по основным видам сельхозпродукции у региона более 100%.

В следующем году хлеборобы планируют увеличить посевы масличных культур, картофеля и овощей, а также сделать упор на рапс, масличный лен и сою.

«К весенним полевым работам подготовлено более 1,5 млн га почвы, в том числе зябь — 1 млн. га, пар — 470 тыс. га», — добавил Виталий Хоценко.

Сейчас аграрии уже занимаются подготовкой техники и заключением соглашения на поставку минеральных удобрений на 2025 год.

Ранее мы писали, что омские хлеборобы собрали почти 4 млн тонн зерна в этом году.