В ГИБДД рассказали волгоградцам о режиме работы в праздники

Госавтоинспекция Волгоградской области объявила график работы в период Новогодних и Рождественских праздников.
Территориальные регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции на районном уровне будут работать 30 декабря 2024 года, а также 3, 4 и 8 января 2025 года.
В отделах технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы (по адресам: г. Волгоград, ул. Шопена, д. 10; ул. Титова, д. 61; ул. Изобильная, д. 22А) в указанные дни будет производиться регистрация транспортных средств.
Замена водительских удостоверений будет проводиться в межрайонных экзаменационных отделах Госавтоинспекции (ул. Титова, д. 61; ул. Изобильная, д. 22А) 30 декабря 2024 года, а также 3, 4 и 8 января 2025 года.
Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений в межрайонных экзаменационных отделах (ул. Шопена, д. 16) будут осуществляться 31 декабря 2024 года, а также 3, 4 и 8 января 2025 года.
Все желающие воспользоваться услугами Госавтоинспекции в праздничные дни могут уточнить информацию на официальных ресурсах или по телефону горячей линии.