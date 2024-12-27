Красноярский футболист Сорокин помогает очищать пляж Кубани от мазута

Вратарь красноярского футбольного клуба «Енисей» Андрей Сорокин помогает очищать пляж Краснодарского края от мазута. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Енисей».
Футболист на протяжении трёх дней помогал активистам в ликвидации последствий катастрофы с раннего утра до позднего вечера. Как признаётся сам Сорокин, в Кубань он отправился по долгу совести.
«Когда я увидел масштабы этого бедствия, у меня не было сомнений в том, что я должен быть здесь. Мы все можем сделать что-то, чтобы помочь природному миру восстановиться. Для меня это не просто вопрос экологии — это вопрос нашего будущего и будущих поколений», — рассказал Андрей Сорокин.
Напомним, 15 декабря два танкера потерпели крушение во время шторма у Керченского пролива. В результате чего произошла утечка нефтепродуктов — 54 километра береговой линии Кубани оказались загрязнены мазутом.