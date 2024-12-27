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Двухлетний малыш пострадал в аварии с двумя иномарками в Уфе

В Уфе в ДТП с Kia Rio пострадал 2-летний пассажир Renault Duster.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 26 декабря, в Уфе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома № 20 по улице 8 Марта. 38-летний мужчина за рулем Kia Rio во время поворота столкнулся со встречным Renault Duster. В результате происшествия двухлетний пассажир «Рено» получил травму головы, его доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи отпустили.

К счастью, у ребенка лишь небольшие ушибы. Серьезной травмы удалось избежать благодаря тому, что он был пристегнут в детском автокресле. По факту аварии началось административное расследование.

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