Подготовка к весеннему севу в Ростовской области идет по графику

Также глава донского правительства ответил на вопрос о состоянии озимых. Они были посеяны на площади в 2,9 млн гектаров. Около 30% озимых оказались в проблемной зоне из-за отсутствия осадков, но сейчас погода вселяет надежду, и пропорция должна уменьшаться. Сейчас вопрос о пересеве этих 30% не ставится.