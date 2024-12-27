Подготовка к весеннему севу в Ростовской области идет по графику

Планы на весенние полевые работы в Ростовской области остались на уровне 2024 года, площади под культуры уже согласованы с Минсельхозом России. Заготовка семян к яровому севу идет по графику. Об этом в режиме видео-конференц-связи перед заместителем председателя правительства России Дмитрием Патрушевым отчитался врио губернатора Юрий Слюсарь.
По словам врио главы донского региона, из необходимых 130,3 тысячи тонн семян уже имеется 57 тысяч тонн, это 44% от плана. При этом 6,5 тысячи тонн семян — элитные.
Также, по словам Юрия Слюсаря, на Дону продолжается работа над импортозамещением в семеноводстве, усилия направлены на увеличение доли отечественного посевного материала. В 2025 году долю отечественных семян кукурузы должны довести до 68%, подсолнечника — до 57%.
Параллельно до конца 2025 года намерены закупить 636 тысяч тонн удобрений. На весеннюю подкормку заготовили 306 тысяч тонн. Проблем с поставкой удобрений и средствами защиты растений нет. Дефицита топлива нет. Ведется обновление парка сельхозтехники.
Также врио губернатора области озвучил итоги осенних полевых работ. Валовой сбор зерна составил 11,5 млн тонн. В частности, пшеницы собрали 10,1 млн тонн, из которой более 70% — продовольственная, около 30% — фуражная. Убрали более 173 тысяч тонн картофеля и 191 тысячу тонн других овощей.
Также глава донского правительства ответил на вопрос о состоянии озимых. Они были посеяны на площади в 2,9 млн гектаров. Около 30% озимых оказались в проблемной зоне из-за отсутствия осадков, но сейчас погода вселяет надежду, и пропорция должна уменьшаться. Сейчас вопрос о пересеве этих 30% не ставится.