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В Балтийске во дворах и на улицах запретили взрывать петарды и пускать салюты

Использование пиротехники допустимо только на пляже.

Источник: Freepik

В эти новогодние каникулы в Балтийске может быть тише, чем обычно — там местным жителям запретили использовать пиротехнику. Решение приняли на совещании у главы округа.

«Во дворах и на улицах Балтийского округа действует запрет на запуск пиротехнических средств. Использовать салюты, петарды и фейерверки в Балтийске разрешено в пляжной зоне от памятника Елизаветы до Гвардейского бульвара», — говорится в сообщении администрации.

За соблюдением мер безопасности будут следить сотрудники полиции и Росгвардии, нарушителей обещают привлекать к ответственности.

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