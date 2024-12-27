В Балтийске во дворах и на улицах запретили взрывать петарды и пускать салюты

В эти новогодние каникулы в Балтийске может быть тише, чем обычно — там местным жителям запретили использовать пиротехнику. Решение приняли на совещании у главы округа.
«Во дворах и на улицах Балтийского округа действует запрет на запуск пиротехнических средств. Использовать салюты, петарды и фейерверки в Балтийске разрешено в пляжной зоне от памятника Елизаветы до Гвардейского бульвара», — говорится в сообщении администрации.
За соблюдением мер безопасности будут следить сотрудники полиции и Росгвардии, нарушителей обещают привлекать к ответственности.