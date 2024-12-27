Участок трассы М-4 «Дон» с адскими пробками пообещали отремонтировать до конца недели

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.
Как пояснили в ведомстве, работы по устранению дорожных ям ведутся в диапазоне с 986-го по 990-й километр в южном направлении. Из-за этих работ 26 и 27 декабря образовались пробки длиной до 20 километров в районе поселка Аютинского.
Сотни дончан стояли в заторе продолжительное время. С самого утра рабочие перегородили проезжую часть.
Кроме того, водителям предложены два альтернативных маршрута. Первый из них — развязка на 964 километре с поворотом на Михайлово-Владимировку. Второй вариант — объезд на 969 километре, который проходит через Зверево, Гуково, Красный Сулин и Новошахтинск.