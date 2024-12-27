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Дальний Восток может попасть в зону стихийных бедствий в 2025 году — Куренков

Глава МЧС РФ Александр Куренков перечислил прогнозируемые районы природных стихийных бедствий в 2025 году, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Источник: ДЕЙТА

Аномально обширная зона подтопления во время весеннего половодья ожидается в Якутии из-за особо толстого льда на Лене. Курганскую и Тюменскую области может затопить из-за повышенной водности рек в связи с усиленными сбросами с казахстанских гидроэлектростанций. Высокие уровни воды ожидаются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Водность превышает норму на реках Мурманской области, поэтому при активном снеготаянии может затопить и её.

Природные пожары ожидаются в Туве и на Дальнем Востоке, а именно: в Забайкалье, Хабаровском крае и Приморье. Это обуславливается климатическими изменениями.

Масштабный природный пожар ликвидировали в Приморском крае совсем недавно: 26 декабря огонь подобрался к селу Барабаш и территории национального парка «Земля леопарда», но распространение пламени на дома, объекты и особо охраняемую природную территорию удалось предотвратить. Возгорание ликвидировали силами сотрудников заповедника менее чем за час, несмотря на то, что ситуацию осложняли сильный ветер и отсутствие снежного покрова. Предполагаемая причина пожара — поджог.

Так как на юге Приморья снега сейчас нет и предстоящий январь для этой части региона также ожидается малоснежным, риски ландшафтных пожаров весьма высоки. Территорию заповедника защитили минерализованными полосами.

МЧС