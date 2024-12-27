Дальний Восток может попасть в зону стихийных бедствий в 2025 году — Куренков

Аномально обширная зона подтопления во время весеннего половодья ожидается в Якутии из-за особо толстого льда на Лене. Курганскую и Тюменскую области может затопить из-за повышенной водности рек в связи с усиленными сбросами с казахстанских гидроэлектростанций. Высокие уровни воды ожидаются на реках Западной Сибири, в Оби, Тоболе и Ишиме. Водность превышает норму на реках Мурманской области, поэтому при активном снеготаянии может затопить и её.