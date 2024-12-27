Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крымском районе Кубани призвали отказаться от новогодних фейерверков

Глава Крымского района о фейерверках: Это неуместно и мешает работе ПВО.

Источник: Комсомольская правда

В Крымском районе Кубани призвали отказаться от новогодних фейерверков. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

«Ярко, громко и с размахом отметим нашу общую Победу. Поэтому всем рекомендуем отказаться от фейерверков и петард. Это неуместно и мешает работе ПВО», — сказал Сергей Лесь.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Крымском районе установили дополнительную защиту от БПЛА. Администрация закупила оборудование последней разработки по рекомендации военных.