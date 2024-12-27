В Крымском районе Кубани призвали отказаться от новогодних фейерверков. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.
«Ярко, громко и с размахом отметим нашу общую Победу. Поэтому всем рекомендуем отказаться от фейерверков и петард. Это неуместно и мешает работе ПВО», — сказал Сергей Лесь.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Крымском районе установили дополнительную защиту от БПЛА. Администрация закупила оборудование последней разработки по рекомендации военных.