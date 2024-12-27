Куда пойти на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

В Ташкенте пройдет Центральноазиатский Новогодний виртуальный марафон с дистанциями 2025 м, 7 км, 21 км и 42 км. Участники бегут в любой точке мира, фиксируют трек с помощью спортивного приложения и отправляют скриншот забега по ссылке. Для тех, кто пробежит марафон в Ташкенте, предусмотрено вручение медали на финише в Ботаническом саду.