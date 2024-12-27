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Куда пойти на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

Балет «Щелкунчик», цирковое представление и концерты. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik.uz

28 декабря, суббота

Театрализованное шоу «Один дома».

Во Дворце искусств «Туркистон» пройдет новогоднее шоу «Один дома» по мотивам одноименного фильма.

  • Место: Дворец искусств «Туркистон».
  • Стоимость билета: 60 — 80 тыс. сумов.
  • Телефоны для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.

X Международная биеннале детского рисунка «Радости Ташкента».

На выставке в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы покажут 3 тыс. работ детей от 5 до 15 лет из 24 стран.

  • Время: с 9.00 до 20.00.
  • Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы.
  • Вход свободный.

Выставка ювелирных украшений.

В галерее представят уникальные авторские изделия в единичном экземпляре Улугбека Холмуродова, выполненные в период с 1995 по 2006 год.

  • Время: с 11.00 до 19.00.
  • Место: HLMRDV gallery.
  • Вход свободный.

29 декабря, воскресенье

Сказка «Снежная королева».

В Узбекском Национальном театре кукол представят постановку полюбившейся многим сказки.

  • Время: 10.30, 12.30.
  • Место: Узбекский театр кукол.
  • Стоимость билетов: 27 — 39 тыс. сумов.
  • Телефоны для справок: (+998) 71−256−8317, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.

Гончарный мастер-класс.

Участники смогут слепить вазу, тарелку, чашку или подсвечник. Для желающих доступна услуга обжига готового изделия.

  • Время: 11.00, 14.00, 15.00.
  • Место: Human House.
  • Стоимость участия: взрослым — 95 тыс. сумов, детям (от 5 до 12 лет) — 75 тыс. сумов, обжиг одного изделия — 70 тыс. сумов.
  • Телефон для справок: (+998) 93−580−8831 (необходима регистрация по ссылке).

Шоу-программа в парке.

Гостей ждут новогодние спектакли, шоу иллюзиониста, аниматоры и музыкальное afterparty.

  • Время: с 10.00.
  • Место: Anhor park.
  • Вход свободный.

30 декабря, понедельник

Фотовыставка Стюарта Лоусена.

В Галерее изобразительного искусства Узбекистана пройдет фотовыставка британского фотографа Стюарта Лоусена «Йер. Лица Прованса». Экспозиция посвящена жизни южного французского городка Йер, его жителям, архитектуре и уникальной атмосфере Прованса.

  • Время: с 10.00.
  • Место: Галерея изобразительного искусства (NBU).
  • Телефоны для справок: (+998) 71−209−8029, (+998) 71−209−8015.
  • Вход свободный.

Ярмарка локальных брендов «Тепло».

Гостей ждут товары для дома, аксессуары, украшения, косметика, бакалея, книги, блокноты и другие изделия ручной работы от локальных брендов.

  • Время: 10.00 — 23.00.
  • Место: Tashkent City Mall.
  • Вход свободный.

Новогодняя программа в конном клубе.

Детей и взрослых ждут музыкальное представление на лошадях «Времена года», пробный круг верхом, а также памятное фото с пони и Дедом Морозом.

Время: 11.00.

  • Место: конноспортивный клуб Argamak Sher.
  • Стоимость участия: 150 тыс. сумов (необходима регистрация).
  • Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198.

31 декабря, вторник

Цирковое представление.

В Ташкентском цирке покажут представление «Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса».

  • Время: 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
  • Место: Цирк.
  • Стоимость билетов: взрослым 40 — 50 тыс. сумов, детям до 3-х лет бесплатно.
  • Телефон для справок: (+998) 71−244−3509.

Новогодний фестиваль в парке.

Посетителей ждет развлекательная шоу-программа и выступление группы Benom.

  • Время: 19.00.
  • Место: Tashkent City.
  • Вход свободный.

Выставка Regeneration Art Space.

В Tashkent City Mall пройдет выставка Regeneration Art Space, где молодые художники представят современное искусство Узбекистана. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца в рамках четырех слотов.

  • Время: с 10.00 до 23.00.
  • Место: Tashkent City Mall.
  • Вход свободный.

1 января, среда

Виртуальный марафон.

В Ташкенте пройдет Центральноазиатский Новогодний виртуальный марафон с дистанциями 2025 м, 7 км, 21 км и 42 км. Участники бегут в любой точке мира, фиксируют трек с помощью спортивного приложения и отправляют скриншот забега по ссылке. Для тех, кто пробежит марафон в Ташкенте, предусмотрено вручение медали на финише в Ботаническом саду.

  • Время: 12.00 — 16.00 (работа финишного пункта).
  • Стоимость участия: 250 тыс. сумов, детям до 3-х лет бесплатно.
  • Обязательна предварительная регистрация.

Новогодняя программа в парке.

Гостей ждут показ сказок «Снежная королева» и «Алиса в стране чудес», аквагрим, мастер-классы, шоу с аниматорами, DJ сет и музыкальный парад.

  • Время: 12.00 — 20.00.
  • Место: Dream Park.
  • Вход свободный.
  • Телефон для справок: (+998) 71−200−4008.

Катание на коньках под открытым небом.

Ледовый каток площадью 700 кв. метров, рассчитан на 100 человек. Для гостей предусмотрен прокат коньков, а рядом расположены фудкорнеры с разнообразной кухней. Каток открыт для всех, вход возможен со своими коньками.

  • Время: 14.00 — 23.00.
  • Место: Tashkent City Mall.
  • Стоимость: взрослым вместе с арендой коньков — 100 тыс. сумов за 50 минут, детям вместе с арендой коньков — 50 тыс. сумов за 50 минут.

2 января, четверг

Мюзикл «Новогоднее приключение».

Во Дворце профсоюзов Узбекистана покажут детский мюзикл «Новогоднее приключение». Зрителей ждет увлекательная история с песнями, танцами, яркими костюмами и сюрпризами.

  • Время: 11.00, 14.00.
  • Место: Дворец профсоюзов Узбекистана.
  • Стоимость билетов: 60 — 80 тыс. сумов.
  • Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071.

Спектакль «Щелкунчик».

В ГАБТ имени Алишера Навои пройдет новогодний спектакль «Щелкунчик» с яркими декорациями, современными сценическими решениями и эффектными костюмами. Постановка создана под руководством хореографа Максима Петрова и дирижера Алибека Кабдурахманова.

  • Время: 19.00.
  • Место: ГАБТ Алишера Навои.
  • Стоимость билетов: 100 — 500 тыс. сумов.
  • Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.

Шоу-программа в Планетарии.

Маленьких гостей ждет космический новогодний праздник «Звездные чудеса» с танцами, конкурсами и экскурсией по планетарию.

  • Время: 13.00, 15.00.
  • Место: Планетарий.
  • Стоимость билетов: 80 тыс. сумов.
  • Телефоны для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134.