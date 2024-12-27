Куда пойти на праздничных выходных: подборка мероприятий в Ташкенте

28 декабря, суббота
Театрализованное шоу «Один дома».
Во Дворце искусств «Туркистон» пройдет новогоднее шоу «Один дома» по мотивам одноименного фильма.
- Место: Дворец искусств «Туркистон».
- Стоимость билета: 60 — 80 тыс. сумов.
- Телефоны для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
X Международная биеннале детского рисунка «Радости Ташкента».
На выставке в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы покажут 3 тыс. работ детей от 5 до 15 лет из 24 стран.
- Время: с 9.00 до 20.00.
- Место: Международный караван-сарай культуры Икуо Хираямы.
- Вход свободный.
Выставка ювелирных украшений.
В галерее представят уникальные авторские изделия в единичном экземпляре Улугбека Холмуродова, выполненные в период с 1995 по 2006 год.
- Время: с 11.00 до 19.00.
- Место: HLMRDV gallery.
- Вход свободный.
29 декабря, воскресенье
Сказка «Снежная королева».
В Узбекском Национальном театре кукол представят постановку полюбившейся многим сказки.
- Время: 10.30, 12.30.
- Место: Узбекский театр кукол.
- Стоимость билетов: 27 — 39 тыс. сумов.
- Телефоны для справок: (+998) 71−256−8317, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Гончарный мастер-класс.
Участники смогут слепить вазу, тарелку, чашку или подсвечник. Для желающих доступна услуга обжига готового изделия.
- Время: 11.00, 14.00, 15.00.
- Место: Human House.
- Стоимость участия: взрослым — 95 тыс. сумов, детям (от 5 до 12 лет) — 75 тыс. сумов, обжиг одного изделия — 70 тыс. сумов.
- Телефон для справок: (+998) 93−580−8831 (необходима регистрация по ссылке).
Шоу-программа в парке.
Гостей ждут новогодние спектакли, шоу иллюзиониста, аниматоры и музыкальное afterparty.
- Время: с 10.00.
- Место: Anhor park.
- Вход свободный.
30 декабря, понедельник
Фотовыставка Стюарта Лоусена.
В Галерее изобразительного искусства Узбекистана пройдет фотовыставка британского фотографа Стюарта Лоусена «Йер. Лица Прованса». Экспозиция посвящена жизни южного французского городка Йер, его жителям, архитектуре и уникальной атмосфере Прованса.
- Время: с 10.00.
- Место: Галерея изобразительного искусства (NBU).
- Телефоны для справок: (+998) 71−209−8029, (+998) 71−209−8015.
- Вход свободный.
Ярмарка локальных брендов «Тепло».
Гостей ждут товары для дома, аксессуары, украшения, косметика, бакалея, книги, блокноты и другие изделия ручной работы от локальных брендов.
- Время: 10.00 — 23.00.
- Место: Tashkent City Mall.
- Вход свободный.
Новогодняя программа в конном клубе.
Детей и взрослых ждут музыкальное представление на лошадях «Времена года», пробный круг верхом, а также памятное фото с пони и Дедом Морозом.
Время: 11.00.
- Место: конноспортивный клуб Argamak Sher.
- Стоимость участия: 150 тыс. сумов (необходима регистрация).
- Телефоны для справок: (+998) 98−308−8762, (+998) 95−198−2198.
31 декабря, вторник
Цирковое представление.
В Ташкентском цирке покажут представление «Приключения Деда Мороза и Санта-Клауса».
- Время: 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.
- Место: Цирк.
- Стоимость билетов: взрослым 40 — 50 тыс. сумов, детям до 3-х лет бесплатно.
- Телефон для справок: (+998) 71−244−3509.
Новогодний фестиваль в парке.
Посетителей ждет развлекательная шоу-программа и выступление группы Benom.
- Время: 19.00.
- Место: Tashkent City.
- Вход свободный.
Выставка Regeneration Art Space.
В Tashkent City Mall пройдет выставка Regeneration Art Space, где молодые художники представят современное искусство Узбекистана. Экспозиция будет обновляться каждые три месяца в рамках четырех слотов.
- Время: с 10.00 до 23.00.
- Место: Tashkent City Mall.
- Вход свободный.
1 января, среда
Виртуальный марафон.
В Ташкенте пройдет Центральноазиатский Новогодний виртуальный марафон с дистанциями 2025 м, 7 км, 21 км и 42 км. Участники бегут в любой точке мира, фиксируют трек с помощью спортивного приложения и отправляют скриншот забега по ссылке. Для тех, кто пробежит марафон в Ташкенте, предусмотрено вручение медали на финише в Ботаническом саду.
- Время: 12.00 — 16.00 (работа финишного пункта).
- Стоимость участия: 250 тыс. сумов, детям до 3-х лет бесплатно.
- Обязательна предварительная регистрация.
Новогодняя программа в парке.
Гостей ждут показ сказок «Снежная королева» и «Алиса в стране чудес», аквагрим, мастер-классы, шоу с аниматорами, DJ сет и музыкальный парад.
- Время: 12.00 — 20.00.
- Место: Dream Park.
- Вход свободный.
- Телефон для справок: (+998) 71−200−4008.
Катание на коньках под открытым небом.
Ледовый каток площадью 700 кв. метров, рассчитан на 100 человек. Для гостей предусмотрен прокат коньков, а рядом расположены фудкорнеры с разнообразной кухней. Каток открыт для всех, вход возможен со своими коньками.
- Время: 14.00 — 23.00.
- Место: Tashkent City Mall.
- Стоимость: взрослым вместе с арендой коньков — 100 тыс. сумов за 50 минут, детям вместе с арендой коньков — 50 тыс. сумов за 50 минут.
2 января, четверг
Мюзикл «Новогоднее приключение».
Во Дворце профсоюзов Узбекистана покажут детский мюзикл «Новогоднее приключение». Зрителей ждет увлекательная история с песнями, танцами, яркими костюмами и сюрпризами.
- Время: 11.00, 14.00.
- Место: Дворец профсоюзов Узбекистана.
- Стоимость билетов: 60 — 80 тыс. сумов.
- Телефоны для справок: (+998) 71−245−0267, (+998) 71−207−1071.
Спектакль «Щелкунчик».
В ГАБТ имени Алишера Навои пройдет новогодний спектакль «Щелкунчик» с яркими декорациями, современными сценическими решениями и эффектными костюмами. Постановка создана под руководством хореографа Максима Петрова и дирижера Алибека Кабдурахманова.
- Время: 19.00.
- Место: ГАБТ Алишера Навои.
- Стоимость билетов: 100 — 500 тыс. сумов.
- Телефоны для справок: (+998) 71−233−9081, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072.
Шоу-программа в Планетарии.
Маленьких гостей ждет космический новогодний праздник «Звездные чудеса» с танцами, конкурсами и экскурсией по планетарию.
- Время: 13.00, 15.00.
- Место: Планетарий.
- Стоимость билетов: 80 тыс. сумов.
- Телефоны для справок: (+998) 71−244−7720, (+998) 71−244−0134.