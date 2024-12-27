Жительница Башкирии позволила себе оскорбление в родительском чате и получила штраф

Все случилось в минувшем сентябре. В родительском чате, в котором состоит около двух десятков человек, обсуждалась организация праздника для детей. Во время беседы одна из женщин позволила себе оскорбить другую. Та написала заявление, и было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление».