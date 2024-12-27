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Жительница Башкирии позволила себе оскорбление в родительском чате и получила штраф

В Башкирии женщину оштрафовали за оскорбление в родительском чате.

Источник: Комсомольская правда

В Буздякском районе Башкирии женщина получила штраф за оскорбление. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Все случилось в минувшем сентябре. В родительском чате, в котором состоит около двух десятков человек, обсуждалась организация праздника для детей. Во время беседы одна из женщин позволила себе оскорбить другую. Та написала заявление, и было возбуждено административное дело по статье «Оскорбление».

Мировой судья назначил жительнице Буздякского района штраф в три тысячи рублей.

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