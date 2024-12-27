Владивосток встал в предновогодних заторах на 8 баллов

Проблемные участки — центр (круг из переулка Павленко, улицы Алеутской, Светланской и Океанского проспекта), выезды с Энгельса, Иманская — Авроровская в сторону Первой Речки, Аллилуева — Котельникова — Адмирала Юмашева в сторону Нейбута, Всеволода Сибирцева — Шилкинская в сторону проспекта Красного Знамени, Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока в сторону пригорода. Также пробка на проспекте 100-летия со стороны Магнитогорской собралась перед развязкой на улице Фирсова. Очень плотное движение в обе стороны на улице Русской.
Несколько ДТП заблокировали движение в сторону Первой Речки со стороны «Дальпресса» по Океанскому проспекту и по улице Вилкова в сторону Спортивной, передают очевидцы. Также заглохший автомобиль мешает проезду на Рудневский мост со стороны Выселковой. На улице Луговой сломался контейнеровоз перед пересечением с улицей Горной (по направлению к площади Баляева). На улице Фадеева серьёзный затор в сторону объездной трассы — водители жалуются на изменившиеся знаки приоритета на примыкающей развязке, которые вводят всех в заблуждение и создают хаос.