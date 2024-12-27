Владивосток встал в предновогодних заторах на 8 баллов

Несколько ДТП заблокировали движение в сторону Первой Речки со стороны «Дальпресса» по Океанскому проспекту и по улице Вилкова в сторону Спортивной, передают очевидцы. Также заглохший автомобиль мешает проезду на Рудневский мост со стороны Выселковой. На улице Луговой сломался контейнеровоз перед пересечением с улицей Горной (по направлению к площади Баляева). На улице Фадеева серьёзный затор в сторону объездной трассы — водители жалуются на изменившиеся знаки приоритета на примыкающей развязке, которые вводят всех в заблуждение и создают хаос.