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Владивосток встал в предновогодних заторах на 8 баллов

Во Владивостоке вечерний час пик постепенно на более раннее время. В пятницу, 27 декабря, которая, к слову, «ненастоящая», так как предшествует рабочей субботе на шестидневной рабочей неделе, дорожные заторы достигли отметки 8 баллов уже к 17:40, сообщает ИА DEITA.RU. Вероятно, это пресловутая «предновогодняя суета», когда горожане стремятся купить подарки, продукты к праздничному столу, а кто-то отправляется на ёлочный базар.

Источник: ДЕЙТА

Проблемные участки — центр (круг из переулка Павленко, улицы Алеутской, Светланской и Океанского проспекта), выезды с Энгельса, Иманская — Авроровская в сторону Первой Речки, Аллилуева — Котельникова — Адмирала Юмашева в сторону Нейбута, Всеволода Сибирцева — Шилкинская в сторону проспекта Красного Знамени, Некрасовский путепровод и проспект 100-летия Владивостока в сторону пригорода. Также пробка на проспекте 100-летия со стороны Магнитогорской собралась перед развязкой на улице Фирсова. Очень плотное движение в обе стороны на улице Русской.

Несколько ДТП заблокировали движение в сторону Первой Речки со стороны «Дальпресса» по Океанскому проспекту и по улице Вилкова в сторону Спортивной, передают очевидцы. Также заглохший автомобиль мешает проезду на Рудневский мост со стороны Выселковой. На улице Луговой сломался контейнеровоз перед пересечением с улицей Горной (по направлению к площади Баляева). На улице Фадеева серьёзный затор в сторону объездной трассы — водители жалуются на изменившиеся знаки приоритета на примыкающей развязке, которые вводят всех в заблуждение и создают хаос.