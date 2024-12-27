Важное объявление сделала полиция Алматы для населения

«Уважаемые коллеги! От Вашего оперативного реагирования и результативной работы напрямую зависит состояние общественной безопасности в нашем городе. На сегодняшний день полиция в Алматы имеет передовую материально-техническую базу и обеспечена всем необходимым для наступательной борьбы с преступностью и укрепления правопорядка. При этом, всегда следует помнить, что защита конституционных прав и свобод граждан — приоритетная задача органов внутренних дел. В преддверии праздника желаю личному составу крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии», — констатировал Арыстангани Заппаров.