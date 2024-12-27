Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре после проверки прокуратуры закрыли пансионат «Вечерние беседы»

В Самаре после прокурорской проверки в отношении ООО «Близкие люди», осуществляющего деятельность в сфере социального обслуживания престарелых и инвалидов, закрыт пансионат «Вечерние беседы».

Источник: Коммерсантъ

Все подопечные переселены для проживания в другие места социального обслуживания, сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проверки в здании и помещениях, где проживали свыше 80 человек, были выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей.

Так как вынесенное надзорным ведомством представление об устранении нарушений закона организацией в полном объеме не было удовлетворено, прокуратура направила исковое заявление в суд.

В итоге Красноглинский районный суд установил запрет частному пансионату «Вечерние беседы» осуществлять социальную деятельность до полного устранения выявленных нарушений.

Прокуратура