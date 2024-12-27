В Самаре после проверки прокуратуры закрыли пансионат «Вечерние беседы»

Все подопечные переселены для проживания в другие места социального обслуживания, сообщили в региональной прокуратуре.
В ходе проверки в здании и помещениях, где проживали свыше 80 человек, были выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей.
Так как вынесенное надзорным ведомством представление об устранении нарушений закона организацией в полном объеме не было удовлетворено, прокуратура направила исковое заявление в суд.
В итоге Красноглинский районный суд установил запрет частному пансионату «Вечерние беседы» осуществлять социальную деятельность до полного устранения выявленных нарушений.