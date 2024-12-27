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ГПК: въезда в Латвию на границе ожидают 500 фур

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Въезда в Латвию на границе ожидают 500 фур. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Источник: Sputnik.by

Самый загруженный маршрут для большегрузов проходит через латвийский пункт пропуска «Патерниеки» (сопредельный «Григоровщина») — въезда в Латвию ожидают 500 грузовиков. Через этот погранпереход на сопредельную территорию за неделю проследовало 38% авто.

На въезд в Польшу в пункте пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») фиксируется около 200 фур. Сопредельные контрольные службы с понедельника оформили 52% транспорта от нормы. Кроме того, около 500 грузовиков ожидают въезда в Литву.

Контрольные службы в пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (сопредельный «Бенякони») с начала недели приняли на свою территорию 31% большегрузов от нормы. Въезда в Польшу перед погранпереходом «Тересполь» (сопредельный «Брест») ожидают семь автобусов.