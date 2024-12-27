ГПК: въезда в Латвию на границе ожидают 500 фур

На въезд в Польшу в пункте пропуска «Кукурыки» (сопредельный «Козловичи») фиксируется около 200 фур. Сопредельные контрольные службы с понедельника оформили 52% транспорта от нормы. Кроме того, около 500 грузовиков ожидают въезда в Литву.