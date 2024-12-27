Премия «Молодо-зелено»: итоги уходящего Года молодежи подвели в Хабаровском крае

«Сегодня здесь собралась яркая, талантливая, активная молодежь, которой небезразлично то, что происходит в нашей стране, будущее нашей Отчизны. Молодежь — главная движущая сила региона, вы — наша гордость, вы — та опора, на которую мы очень рассчитываем, передавая вам компетенции, власть и в конечном итоге будущее нашей страны!» — обратился к присутствующим глава региона.