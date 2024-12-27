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Премия «Молодо-зелено»: итоги уходящего Года молодежи подвели в Хабаровском крае

В краевой столице состоялась церемония вручения премии «Молодо-зелено», которая была учреждена в этом году. В ходе мероприятия чествовали победителей номинаций «Патриот года», «Доброволец года», «Наставник молодых», «Открытие года», «Событие года», «Патриотизм в сердце» и других.

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Участие в церемонии принял губернатор Дмитрий Демешин, который вручил награду ветерану СВО Дмитрию Щербакову.

«Сегодня здесь собралась яркая, талантливая, активная молодежь, которой небезразлично то, что происходит в нашей стране, будущее нашей Отчизны. Молодежь — главная движущая сила региона, вы — наша гордость, вы — та опора, на которую мы очень рассчитываем, передавая вам компетенции, власть и в конечном итоге будущее нашей страны!» — обратился к присутствующим глава региона.

В Хабаровском крае создаются все условия для всестороннего развития и самореализации молодежи, отметил Дмитрий Демешин. Он также добавил: в следующем году на территории региона откроются новые молодежные пространства: арт-маркет, карьерный центр, молодежные центры. Будут появляться объекты молодежной уличной инфраструктуры в муниципальных образованиях.