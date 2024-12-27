За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, свеклу и куриные яйца

В Башкирии за неделю подорожали морковь, свекла и куриные яйца. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 23 декабря килограмм моркови подорожал на 6,37%. На этой неделе его средняя цена составила 35,06 рублей. Также жителям республики на 3,74% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 41,88 рубля) и на 3,71% за куриные яйца (98,73 рубля).
Однако на этой неделе на 1,48% подешевели гречневая крупа-ядрица (средняя цена — 50,33 рубля), на 1,23% — макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (79,77 рубля), на 1,2% — бананы (154,51 рублей).
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