За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, свеклу и куриные яйца

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 16 по 23 декабря килограмм моркови подорожал на 6,37%. На этой неделе его средняя цена составила 35,06 рублей. Также жителям республики на 3,74% больше придется отдать за столовую свеклу (средняя цена — 41,88 рубля) и на 3,71% за куриные яйца (98,73 рубля).