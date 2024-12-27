В преддверии Нового года в Казахстане ожидаются дожди и снегопады

«С приближением циклона из районов Средиземного моря, на западе, с 27 декабря на юге, затем и на юго-востоке Казахстана также будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидаются туман, на севере страны усиление ветра», — сообщили синоптики.