АСТАНА, 27 дек — Sputnik. В преддверии Нового года в Казахстане ожидаются дожди и снегопады. Погода будет неустойчивой, сообщают синоптики.
В ближайшие двое суток северные и восточные регионы все еще будут под влиянием ложбины северо-западного циклона, с которым ожидаются снег и метель. Лишь 28 декабря, с отрогом очередного антициклона, на севере страны погода прояснится, отметил Казгидромет.
«С приближением циклона из районов Средиземного моря, на западе, с 27 декабря на юге, затем и на юго-востоке Казахстана также будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидаются туман, на севере страны усиление ветра», — сообщили синоптики.
На большей части республики установилась температура выше своих климатических показателей, однако в северных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью до 7−15, днем до 5−10 мороза.
На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.