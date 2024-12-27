Тысячу дворов Москвы обновили в 2024-м на деньги от платных парковок

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на северо-западе Москвы завершены работы по благоустройству семи разных общественных объектов. В этом году закончены работы по приведению в порядок набережных вдоль Сходненского канала, а на детплощадке на Лодочной улице появился новый игровой комплекс с парусником, спортивный комплекс и зона с тренажерами.