Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о гололеде на дорогах города из-за снегопада и перепада температур. Об этом сообщает Тагил. Лайф.
За ситуацией на дорогах уральского города наблюдают сотрудники Госавтоинспекции, которые несут службу в эти дни в усиленном режиме.
— Нужно внимательнее отнестись к выбору скоростного режима, не допускать резких и опасных маневров", — отметили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила в обращении к водителям.
После снегопадов на улицах города образовался гололед, с которым ведут борьбу коммунальные службы.