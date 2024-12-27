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Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о гололеде на дорогах

Автоинспекторы несут службу в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистов Нижнего Тагила предупредили о гололеде на дорогах города из-за снегопада и перепада температур. Об этом сообщает Тагил. Лайф.

За ситуацией на дорогах уральского города наблюдают сотрудники Госавтоинспекции, которые несут службу в эти дни в усиленном режиме.

— Нужно внимательнее отнестись к выбору скоростного режима, не допускать резких и опасных маневров", — отметили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила в обращении к водителям.

После снегопадов на улицах города образовался гололед, с которым ведут борьбу коммунальные службы.