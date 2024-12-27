На горнолыжных курортах Сочи появился единый ски-пасс

Туристам предложили несколько тарифов. Сезонный ски-пасс действует как на дневное, так и на вечернее катание на всех трех курортах с 27 декабря до окончания сезона, который завершится примерно в конце апреля. Дневной ски-пасс действует один день с момента открытия трасс до 16.00.