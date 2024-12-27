На горнолыжных курортах Сочи появился единый ски-пасс

«Единый ски-пасс позволяет любителям и профессионалам выбирать оптимальные маршруты на разных курортах и без ограничений кататься на любом из них», — сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы мэрии Сочи Сергей Сомко.
Туристам предложили несколько тарифов. Сезонный ски-пасс действует как на дневное, так и на вечернее катание на всех трех курортах с 27 декабря до окончания сезона, который завершится примерно в конце апреля. Дневной ски-пасс действует один день с момента открытия трасс до 16.00.
Также есть абонементы на несколько дней и на целый сезон. Отметим, что между нижними станциями всех канатных дорог курсирует специальный бесплатный автобус для удобного передвижения между зонами катания. В перерывах можно согреться горячим глинтвейном или краснополянским чаем.
Кроме того, три сочинских горных курорта в новогодние каникулы подготовили развлекательную программу для своих гостей. Там будут работать резиденция Деда Мороза, где главный символ зимы станет экскурсоводом. Также можно прокатиться на высокогорных качелях и пройти по подвесным мостам.