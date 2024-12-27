В мэрии Омска ответили на идею с блоками на Заозерной для разгрузки проспекта Мира

«Как разгрузить проспект Мира. Поставьте блоки (любые временные ограждения) между средней и крайней правой полосой на Заозерной. Чтобы люди, которым надо утром в центр, могли развернуться через Заозерную + мост. И спокойно ехать по Красному Пути», — предложил аноним.
Судя по комментариям, у такого варианта организации движения нашлись как сторонники, так и противники. У последних, в частности, возникли вопросы, например, как люди будут попадать от «Телецентра» на левый берег или от политеха к городку Водников.
Впрочем, споры развеяли в городской администрации, отметив, что предложенный вариант не может быть применен.
«Специалисты продолжают анализировать дорожную обстановку, при необходимости вносится корректировка в работу светофоров, предпринимаются и другие меры. Процесс организации движения ещё не окончен и займёт некоторое время. В настоящее время вопрос организации движения транспорта находится в проработке у специалистов администрации, согласовывается с государственной инспекцией безопасности дорожного движения. К сожалению, предложенный вами вариант организации движения не может быть применен», — заявили в мэрии Омска.
Напомним, ранее стало известно, когда по мосту у «Телецентра» будет введено реверсивное движение.