В мэрии Омска ответили на идею с блоками на Заозерной для разгрузки проспекта Мира

«Специалисты продолжают анализировать дорожную обстановку, при необходимости вносится корректировка в работу светофоров, предпринимаются и другие меры. Процесс организации движения ещё не окончен и займёт некоторое время. В настоящее время вопрос организации движения транспорта находится в проработке у специалистов администрации, согласовывается с государственной инспекцией безопасности дорожного движения. К сожалению, предложенный вами вариант организации движения не может быть применен», — заявили в мэрии Омска.