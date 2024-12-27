Совмин сказал о создании координационных советов по защите детей в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 1004 от 24 декабря 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе сказано про утверждение положения о координационных советах. Также отмечается, что постановление вступает в силу с 1 января 2025 года. В положении уточняется, что речь идет про координационные советы по государственной защите детей. Они будут созданы облисполкомами и Мингорисполкомом.
Сообщается, что председателем координационного совета является заместитель председателя местного исполнительного и распорядительного органа. Говорится и о том, что туда также войдут другие представители как государственных органов, так и общественных организаций. В положении указано, что советы будут собираться не реже, чем один раз в полгода.
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