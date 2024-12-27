Совмин сказал о создании координационных советов по защите детей в Беларуси

Сообщается, что председателем координационного совета является заместитель председателя местного исполнительного и распорядительного органа. Говорится и о том, что туда также войдут другие представители как государственных органов, так и общественных организаций. В положении указано, что советы будут собираться не реже, чем один раз в полгода.