В новом году стоимость горячего питания в школах Казани вырастет на 4−10 рублей

В частности, меню свободного выбора обойдется в 89 рублей, комплекс — в 63 рубля, завтрак или полдник — в 43 рубля, суп — в 20 рублей.
«Цены остаются одними из самых низких среди городов-миллионников. Индексация не проводилась более полутора лет», — подчеркнули в городской администрации.
При этом более половины учащихся школ, 92 тыс., по-прежнему будут питаться бесплатно за счет городского бюджета. Это ученики начальной школы и 18% учеников классов с 5-го по 11-й из льготных категорий, отметили в мэрии.