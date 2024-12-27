Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новом году стоимость горячего питания в школах Казани вырастет на 4−10 рублей

С началом нового, 2025 года горячее питание в школах столицы Татарстана подорожает на 4−10 рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

В частности, меню свободного выбора обойдется в 89 рублей, комплекс — в 63 рубля, завтрак или полдник — в 43 рубля, суп — в 20 рублей.

«Цены остаются одними из самых низких среди городов-миллионников. Индексация не проводилась более полутора лет», — подчеркнули в городской администрации.

При этом более половины учащихся школ, 92 тыс., по-прежнему будут питаться бесплатно за счет городского бюджета. Это ученики начальной школы и 18% учеников классов с 5-го по 11-й из льготных категорий, отметили в мэрии.

образование