Волгоградцев за фейерверки накажут штрафами до 100 тыс. рублей

Напомним, статья 13.29 была введена в Кодекс об административных правонарушениях Волгоградской области совсем недавно, 19 ноября 2024 года. Она связана с действием на территории ряда регионов на юге России, к числу которых относится и Волгоградская область, особого режима готовности для противодействия разного рода ЧП.