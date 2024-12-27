За 2024 год в Иркутской области отремонтировали 83 культурных памятника

— В этом году состоялось три заявочных кампании, по результатам которых было определено 8 объектов — получателей субсидий. Среди таких объектов есть и объекты федерального значения: Знаменская церковь и её две монастырские кельи, Троицкая церковь на улице 5-й Армии. Есть объекты регионального значения. Это Покровская церковь, Входо-Иерусалимская церковь, — сказал Виталий Соколов.