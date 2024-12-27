За 2024 год в Иркутской области отремонтировали 83 культурных памятника

За 2024 год в Иркутской области отремонтировано 83 культурных памятника. Среди них 13 объектов федерального значения, 60 — регионального и 10 частных, их ремонт был выполнен за счет владельца.
— В этом году состоялось три заявочных кампании, по результатам которых было определено 8 объектов — получателей субсидий. Среди таких объектов есть и объекты федерального значения: Знаменская церковь и её две монастырские кельи, Троицкая церковь на улице 5-й Армии. Есть объекты регионального значения. Это Покровская церковь, Входо-Иерусалимская церковь, — сказал Виталий Соколов.
Работы уже завершены по адресам: Каландаришвили 12, ледокол «Ангара», деревянные здания на улицах Декабрьских Событий 91, Дзержинского 12 В, Подгорной 22. Так же после ремонта открылся кинотеатр «Марат» на улице Рабочего штаба. За год на восстановление культурных памятников потратили 50 млн рублей. В 2025 на реставрацию выделили такую же сумму.