Казахстанцев предупредили о фейках про долги

Информационные системы КГД направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет портала «Электронное правительство» и в мобильные приложения «e-Salyq». Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает в виде подписанной PDF-формы на свою электронную почту через КНП или ПЭП.