Казахстанцев предупредили о фейках про долги

Комитет государственных доходов РК предупредил казахстанцев о распространении фейковых уведомлений о задолженностях и напомнил, что рассылка сообщений на электронные почты налогоплательщиков через информационные системы комитета не осуществляется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.
«Уважаемые налогоплательщики! На сегодняшний день интернет-мошенники продолжают направлять фейковые уведомления с заголовком “Предупреждение об устранении нарушений. Взыскание задолженности в бюджет за счет денег, находящихся на банковских счетах” на электронные адреса или в виде сообщения в социальных сетях налогоплательщиков.
КГД напоминает, что все уведомления, формируемые органами государственных доходов, утверждены нормативно-правовыми актами. При формировании уведомлений в информационных системах КГД МФ РК номера уведомлений генерируются автоматически по заложенному в них алгоритму", — говорится в сообщении пресс-службы КГД РК.
Информационные системы КГД направляют уведомления только в «Кабинет налогоплательщика», в личный кабинет портала «Электронное правительство» и в мобильные приложения «e-Salyq». Часть уведомлений налогоплательщик сразу может просмотреть в своем личном кабинете в КНП, ПЭП или ESA, ESB. При этом уведомления, сформированные по результатам камерального контроля, налогоплательщик самостоятельно запрашивает в виде подписанной PDF-формы на свою электронную почту через КНП или ПЭП.
В ведомстве рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не перечислять денежные средства, не переходить по сомнительным ссылкам и проверять достоверность полученных сообщений.