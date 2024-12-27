Омский водоканал сообщил о готовности к Новому году и напомнил правила пользования канализацией

В выходные и праздничные дни на предприятии организовано круглосуточное дежурство руководителей и специалистов подразделений, отвечающих за эксплуатацию сетей и сооружений.
Для обеспечения непрерывной работы объектов водоподготовки и очистки стоков ежесуточно будут задействованы 126 сотрудников омского водоканала. На предприятии созданы необходимые запасы материалов и химических реагентов. 25 бригад аварийно-восстановительных работ готовы оперативно локализовать и ликвидировать нештатные ситуации на сетях. Для внеплановых работ подготовлено 28 единиц автотранспорта и спецтехники, среди которых экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы, баровые и гидродинамические машины, бульдозеры и автокраны. Сотрудники лабораторного центра будут постоянно контролировать качество питьевой воды на сооружениях водоподготовки и в городской распределительной сети.
«Каждый год перед новогодними праздниками мы проводим комплекс работ, направленных на оперативное устранение повреждений или засоров на сетях. Все бригады укомплектованы необходимым оборудованием, проверена работа малой механизации, подготовлена спецтехника. В новогодние праздники бригады водоканала будут продолжать работы на водопроводных и канализационных сетях. Наша задача — обеспечить горожан бесперебойными и качественными услугами водоснабжения и водоотведения в период каникул. До новогодних праздников мы уделили особое внимание наличию и техническому состоянию крышек люков в местах массового отдыха омичей. Провели внеочередные обходы водопроводных и канализационных сетей», — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.
Омский водоканал убедительно просит горожан не утилизировать продукты питания в сети городской канализации. Пищевые отходы и жиры, полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены, влажные салфетки необходимо утилизировать как твёрдые коммунальные отходы. Выполнение этих элементарных правил позволит избежать возникновения засоров и не омрачит праздничные дни.
Диспетчеры предприятия в новогодние каникулы будут круглосуточно принимать сведения о состоянии систем водоснабжения и водоотведения в Омске. Получить информацию, сообщить о любых неисправностях, утечках или об открытых люках можно по телефонам: 75−16−00 (диспетчерская по водоснабжению) и 75−04−00 (диспетчерская по водоотведению).
Также напомним, что плановых отключений холодного водоснабжения на период новогодних праздников не будет.