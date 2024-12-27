Скорая Владивостока: перед праздниками вызовов стало больше

За прошедшую неделю медики скорой помощи выполнили 2815 вызовов, поступивших от жителей столицы Приморья. Из них было 719 экстренных вызовов, 2096 неотложных и 242 безрезультатных. За эту категорию вызовов особенно обидно — это значит, что пациенты отказались от оказания медицинской помощи или же их не было дома в момент приезда врачей.