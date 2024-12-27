Скорая Владивостока: перед праздниками вызовов стало больше

Перед новогодними праздниками у сотрудников станции скорой медицинской помощи прибавилось работы — за прошедшие семь дней они выполнили на 300 вызовов больше, чем неделей ранее. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе ССМП Владивостока.
За прошедшую неделю медики скорой помощи выполнили 2815 вызовов, поступивших от жителей столицы Приморья. Из них было 719 экстренных вызовов, 2096 неотложных и 242 безрезультатных. За эту категорию вызовов особенно обидно — это значит, что пациенты отказались от оказания медицинской помощи или же их не было дома в момент приезда врачей.
Наиболее частой причиной вызовов на прошлой неделе стали несчастные случаи (207 обращений), острые нарушения мозгового кровообращения (94 случая), острый коронарный синдром (53 случая). Также специалисты оперативно помогли 14 роженицам и восьми пациентам с инфарктом миокарда.