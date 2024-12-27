Калининградский зоопарк пополнили алеутские казарки и утки-мандаринки

Птиц доставили вечером 26 декабря на борту самолёта из Москвы в Калининград. В деревянных ящиках из столичного зоопарка перевезли две пары алеутских казарок и 10 уток-мандаринок. Первых планируют разместить в большом пруду. Учреждение отметило, что это краснокнижный вид, чья популяция начала сокращаться ещё в XIX веке. Казарок можно будет увидеть круглогодично.