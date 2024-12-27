С 27 декабря в Ростове на ул. Вавилова ввели ограничения движения транспорта

Ростовская область, 27 декабря 2024. DON24.RU. С 27 декабря в Ростове на ул. Вавилова движение транспорта организовано по временной схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. "В Ростове продолжается реконструкция улицы Вавилова.