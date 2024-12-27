Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 27 декабря в Ростове на ул. Вавилова ввели ограничения движения транспорта

Ростовская область, 27 декабря 2024. DON24.RU. С 27 декабря в Ростове на ул. Вавилова движение транспорта организовано по временной схеме. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. "В Ростове продолжается реконструкция улицы Вавилова.

С сегодняшнего дня движение транспорта на участке дороги от улицы Особенной до ул. 4-й Барбарисовой в направлении мкр Суворовского организовано по временной схеме", — пишет источник.

Уточняется, что подобные меры позволят подрядной организации приступить к проведению строительных работ на действующем участке дороги. Реконструкция ул. Вавилова идет согласно графику. Завершение работ планируется к концу 2025 года.

Ранее писали, что в Ростове в Левенцовском микрорайоне завершается устройство трамвайных путей.