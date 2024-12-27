С 27 декабря в Ростове на ул. Вавилова ввели ограничения движения транспорта

С сегодняшнего дня движение транспорта на участке дороги от улицы Особенной до ул. 4-й Барбарисовой в направлении мкр Суворовского организовано по временной схеме", — пишет источник.
Уточняется, что подобные меры позволят подрядной организации приступить к проведению строительных работ на действующем участке дороги. Реконструкция ул. Вавилова идет согласно графику. Завершение работ планируется к концу 2025 года.
Ранее писали, что в Ростове в Левенцовском микрорайоне завершается устройство трамвайных путей.