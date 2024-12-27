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2,8 тысячи нарушений при обороте пищевой продукции выявили в Ростовской области

44 административных дела завели в Ростовской области за нарушения при обороте продуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выявили больше 2,8 тысячи нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов на различную пищевую продукцию, в том числе на молочные товары. Об этом рассказал руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Владислав Шичанин.

Нарушение обнаружили с помощью аналитических модулей искусственного интеллекта в системе «Меркурий». В рамках реагирования приостановили регистрацию 126 уполномоченных специалистов хозяйствующих субъектов, также прекратили 309 деклараций о соответствии продукции, направили свыше 2 тысяч предостережений.

— Завели 44 административных дела. В этих случаях через Арбитражный суд региона добились решения о запрете производства некачественных товаров. Также о нарушителях оповещали органы всех уровней, в том числе Роспотребнадзор, — рассказал Владислав Шичанин.

Представитель надзорного ведомства рекомендовал властям учитывать информацию о фальсификаторах при заключении госконтрактов на поставку продуктов в бюджетные образовательные и социальные учреждения.