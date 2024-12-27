2,8 тысячи нарушений при обороте пищевой продукции выявили в Ростовской области

В Ростовской области выявили больше 2,8 тысячи нарушений при оформлении электронных ветеринарных документов на различную пищевую продукцию, в том числе на молочные товары. Об этом рассказал руководитель межрегионального управления Россельхознадзора Владислав Шичанин.