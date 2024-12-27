«Теперь неудобства позади»: в Уфе после реконструкции пустили движение по Шакшинскому мосту

Сегодня утром, 27 декабря, в Уфе после капитального ремонта пустили движение по Шакшинскому мосту. Об этом на своих страницах рассказали глава Башкирии Радий Хабиров и мэр города Ратмир Мавлиев.
Мост построили 40 лет назад, и спустя десятилетия он пришел в плачевное состояние. Капремонт провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из федеральной казны на него выделили почти два миллиарда рублей.
Реконструкция началась в марте прошлого года. Рабочие заменили все балочные железобетонные пролетные строения правобережной эстакады на цельнометаллические. Еще были обновлены все опорные части и деформационные швы, а также конструктивные элементы устоев сооружения. Суммарные объем металлоконструкций составил более 1 600 тонн.
Кроме того, прошел ремонт подходов к мосту, сооружена ливневая канализация, установлено новое освещение, барьеры и перила. В следующем году будет завершено благоустройство прилегающей территории.
Власти считают, что обновленный мост будет служить более полувека.
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