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«Теперь неудобства позади»: в Уфе после реконструкции пустили движение по Шакшинскому мосту

В Уфе после капремонта запустили движение по Шакшинскому мосту.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 27 декабря, в Уфе после капитального ремонта пустили движение по Шакшинскому мосту. Об этом на своих страницах рассказали глава Башкирии Радий Хабиров и мэр города Ратмир Мавлиев.

Мост построили 40 лет назад, и спустя десятилетия он пришел в плачевное состояние. Капремонт провели в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Из федеральной казны на него выделили почти два миллиарда рублей.

Реконструкция началась в марте прошлого года. Рабочие заменили все балочные железобетонные пролетные строения правобережной эстакады на цельнометаллические. Еще были обновлены все опорные части и деформационные швы, а также конструктивные элементы устоев сооружения. Суммарные объем металлоконструкций составил более 1 600 тонн.

Кроме того, прошел ремонт подходов к мосту, сооружена ливневая канализация, установлено новое освещение, барьеры и перила. В следующем году будет завершено благоустройство прилегающей территории.

Власти считают, что обновленный мост будет служить более полувека.

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