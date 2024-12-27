Списки веерных отключений электричества по всей Молдове обновили: Рассказываем, как узнать, на сколько часов и когда останется без света ваш дом

Обновлен список улиц и населенных пунктов Молдовы и график отключений электричества, который подготовил поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution SA.
Ранее поставщик проинформировал потребителей о том, что подготовлена программа плановых отключений на основе Плана действий для чрезвычайных ситуаций в электроэнергетическом секторе, утвержденного Постановлением Правительства №. 820.
То есть, еще не точно, но если веерные отключения введут в Молдове, то график уже готов. Да и пусть люди готовятся перед праздниками к худшему.
На сайте поставщика сообщается, что в условиях энергетического кризиса, который в настоящее время переживает наша страна из-за ограничения объемов природного газа и электроэнергии, возможны веерные отключения подачи электроэнергии. Со списком населённых пунктов, улиц и периодом отключения можно ознакомиться ЗДЕСЬ.