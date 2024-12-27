Лукашенко обратился к белорусским детям и дал совет

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 декабря, в пятницу, во время благотворительного праздника в рамках акции «Наши дети», который проходит во Дворце Республики, обратился к белорусским детям и дал совет, пишет БелТА.
Глава государства заметил, что жизнь, как матросская тельняшка, уточнив, что где-то посветлее полоска, а где-то — потемнее. Он пояснил, что если у кого-то сегодня есть определенные тревоги, чего-то в жизни не хватает, то следует помнить о том, что "за этой чуть-чуть темной полоской будет обязательно светлая полоска в жизни.
Президент, обращаясь к детям, посоветовал им усердно учиться, так это необходимо для будущей жизни.
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