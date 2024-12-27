Движение ограничат по улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде 29 декабря

Движения транспорта временно ограничат по улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде 29 декабря. Проезд будет запрещен с 08:30 до 15:30. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорога будет перекрыта из-за проведения праздничных мероприятий в рамках акции «Поезд Деда Мороза». Машины не смогут проехать на участке от перекрёстка с улицей Движенцев до дома № 5 по улице Клубной.
Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, что движения транспорта временно ограничат на участке переулка Свежий и улице Головнина в Нижнем Новгороде. Проезд будет запрещен до 22:00 28 января 2025 года.