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Движение ограничат по улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде 29 декабря

Это будет связано с проведением праздничных мероприятий в рамках акции «Поезд Деда Мороза».

Источник: Комсомольская правда

Движения транспорта временно ограничат по улице Гороховецкой в Нижнем Новгороде 29 декабря. Проезд будет запрещен с 08:30 до 15:30. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорога будет перекрыта из-за проведения праздничных мероприятий в рамках акции «Поезд Деда Мороза». Машины не смогут проехать на участке от перекрёстка с улицей Движенцев до дома № 5 по улице Клубной.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что движения транспорта временно ограничат на участке переулка Свежий и улице Головнина в Нижнем Новгороде. Проезд будет запрещен до 22:00 28 января 2025 года.