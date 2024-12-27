В ноябре инфляция в Омской области ускорилась и составила 9,4%

Сегодня, 27 декабря, в омском отделении Банка России сообщили, что годовая инфляция в ноябре в регионе ускорилась и составила 9,4%. Этот показатель выше, чем по России и в целом по СФО.
Основными причинами такого ускорения назвали рост задержек производителей и поставщиков продовольственных товаров и услуг, а также упавший спрос на некоторые виды товаров.
«Сокращение объемов поставок ряда овощей и фруктов и рост стоимости грузоперевозок привели к тому, что в ноябре помидоры и бананы подорожали в годовом выражении (в прошлом месяце они были дешевле, чем год назад), а рост цен на лук и капусту ускорился», — отметили в омском отделении Банка России.
Помимо этого, в пример также приводят и рост издержки производителей молочной продукции на оплату труда в условиях дефицита кадров. Рост цен в мире на молочные жиры увеличит затраты на упаковку и логистику. Все это компании переносили в стоимость товаров. Именно поэтому в ноябре ускорился рост цен на молочку.
В регионах промысла снизились объемы вылова и переработки рыбы, а у поставщиков увеличились транспортные расходы — из-за этого подорожала мороженая рыба и икра.
«Производители и поставщики техники переносили в цены возросшие затраты на заработную плату, а также на импортные товары и комплектующие из-за ослабления рубля. Кроме того, увеличились расходы на транспортировку продукции в связи с ростом стоимости топлива. Как следствие, в годовом выражении в ноябре цены на смартфоны и беспроводные наушники снижались медленнее, чем в прошлом месяце», — добавили в омском отделении Банка России.
Также в ноябре подорожали и холодильники и ускорился рост цен на газовые плиты. Повышение издержек мобильных операторов привело к увеличению в ноябре стоимости сотовой связи в регионе.
С 1 ноября 2024 года в Омской области выросла стоимость услуг ЖКХ. Это обусловлено повышением тарифов на пользование природным газом.
«В целом по России дополнительным проинфляционным фактором последних месяцев, воздействующим на цены широкого круга товаров и услуг, является произошедшее ослабление рубля. Достигнутая значительная жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к 4% в 2026 году», — рассказал управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов.
Ранее мы писали, что В Центробанке считают, что инфляция в Омской области замедлилась, а средняя зарплата в регионе достигла 65 тыс рублей.