В ноябре инфляция в Омской области ускорилась и составила 9,4%

«Производители и поставщики техники переносили в цены возросшие затраты на заработную плату, а также на импортные товары и комплектующие из-за ослабления рубля. Кроме того, увеличились расходы на транспортировку продукции в связи с ростом стоимости топлива. Как следствие, в годовом выражении в ноябре цены на смартфоны и беспроводные наушники снижались медленнее, чем в прошлом месяце», — добавили в омском отделении Банка России.